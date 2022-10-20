Российские ученые научились выявлять рак кишечника на ранней стадии

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ) разработали метод, который позволяет диагностировать рак кишечника на ранних стадиях по анализу крови пациента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

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Как пояснили в вузе, рак кишечника, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимает третье место среди наиболее распространенных типов рака. Однако зачастую его выявляют уже на поздних стадиях из-за трудной диагностики.

Исследователи нашли новый маркер, указывающий на наличие онкозаболевания. Им могут выступать экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30-100 нанометров, с помощью которых клетки обмениваются информацией. Для их анализа исследователи использовали метод двухфотонной микроскопии.

Такой метод недостаточен для постановки окончательного диагноза, однако из-за простоты сдачи крови по сравнению с гистологическим анализом, ученые рассчитывают, что охват пациентов будет шире, что повысит шансы на ранее обнаружения заболевания у пациентов.