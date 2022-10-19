Мясников призвал не сочетать травы с таблетками

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что не стоит сочетать прием лечебных трав и таблеток. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на "России 1".

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Бесконтрольный прием препаратов и лечебных трав может обернуться серьезными последствиями, например, привести к кровотечению. В качестве примера опасных комбинаций Мясников назвал чесночные таблетки и варфарин, а также Гинкго Билоба и разжижающие кровь лекарства.

Некоторые травы также не сочетаются между собой. Возбуждение или аллергию вызывает комбинация мяты и валерианы. Также не стоит сочетать шиповник с мятой и женьшень со зверобоем.