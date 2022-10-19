Женщина забеременела от бесплодного мужа

Житель американского штата Алабама Кеннеди Рейнольдс сумел зачать ребенка, несмотря на вазэктомию, которая, как он думал, сделала его бесплодным. Об этом сообщает The Mirror.

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Жена Кеннеди, Эмбер, забеременела всего через три недели после того, как он сделал вазэктомию. В видео, опубликованном в TikTok, женщина призналась, что ее шокировало это известие. Муж, по ее словам, «просто промолчал», когда узнал о беременности.