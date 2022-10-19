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29 минут назад

Женщина забеременела от бесплодного мужа

Lenta.ru

Житель американского штата Алабама Кеннеди Рейнольдс сумел зачать ребенка, несмотря на вазэктомию, которая, как он думал, сделала его бесплодным. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина забеременела от бесплодного мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена Кеннеди, Эмбер, забеременела всего через три недели после того, как он сделал вазэктомию. В видео, опубликованном в TikTok, женщина призналась, что ее шокировало это известие. Муж, по ее словам, «просто промолчал», когда узнал о беременности.

В комментариях другие пользователи поделились похожими историями. Многие утверждали, что произошедшее не является редкостью. «Я сам — ребенок после вазэктомии. Поздравляю!» — написал один из них.

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