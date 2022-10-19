Белорусские медики лечат детей с помощью подошвенного имитатора

«Космические» ботинки против ДЦП и других проблем с опорно-двигательным аппаратом. В Беларуси начали лечить детей с помощью новой технологии. Уникальный аппарат разработали для космонавтов в российском Центре авиакосмической медицины, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Егору три года. Он только делает свои первые шаги. В карточке – диагноз ДЦП, но семья не сдается.

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«Изначально мы только ползали, а сейчас к середине курса начались подвижки. В ходунах, у опоры. Для нас, для родителей, которые хотят, чтобы ребенок ходил, это просто замечательно», – рассказала мама Егора Ирина Кусей.

Два раза в год у Егора бесплатное лечение в России. Дальше для лучшего эффекта постоянные тренировки, но уже за деньги. Ради медицинской поддержки в белорусский центр ехали два дня. Раньше детям с ДЦП или нарушением шаговых рефлексов назначали только теплолечение, массажи, ванны и ЛФК. Сейчас используют еще один метод.

«Добавили новый медицинский специализированный аппарат, который воздействует на опоры стопы и увеличивает шаговый рефлекс. Вместе с тем, это увеличивает и ускоряет скорость реабилитации. Уменьшается использование дополнительных средств передвижения у пациентов», – рассказала врач-реабилитолог, заведующая психоневрологическим отделением Елена Дунец.

Лечебная физкультура уменьшает мышечный спазм. Дальше ребенка ставят на аппарат – подошвенный имитатор опорной нагрузки. Разработку применяют и для восстановления космонавтов после невесомости.

«Надеваем ортопедическую обувь ребенку на ноги. После этого подключаем непосредственно к аппарату ботинки», – рассказала инструктор ЛФК Ирина Черняк.

Внутри ботинок две сферы. За счет давления аппарат подает импульсы нервной системе. Мышечный тонус приходит в норму.

«Эта методика хороша тем, что позволяет эффективно восстанавливать рефлекс ходьбы, когда раздражение определенных опорных зон на стопе формирует, активирует определенные зоны головного мозга и формирует шаговый рефлекс, восстанавливая его либо развивая», – рассказал главный врач областного детского реабилитационного оздоровительного центра Сергей Петухов.

«Это повторяет такой же потерн ходьбы, как у нас. Мы идем: пятка-носок, пятка-носок. Так же аппарат действует у ребенка», – отметила инструктор ЛФК Ирина Черняк.