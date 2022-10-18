Симптомы панической атаки нередко можно спутать с первыми проявлениями сердечного приступа — учащенное сердцебиение, состояние удушья, которое сопровождается ощущением тревоги. Как отличить паническую атаку от сердечного приступа и каким образом можно помочь себе справиться с неконтролируемой тревогой, рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина, передают «Известия».

По словам эксперта, паническая атака может длиться около 20 минут, при этом симптомы сердечного приступа могут беспокоить до оказания медицинской помощи, к тому же обычно люди чувствуют «предупреждающие» симптомы примерно за несколько дней до сердечного приступа. Чаще всего это происходит во время занятий спортом или другой физической активности. Проявления панической атаки могут возникнуть независимо от этих факторов.

Голотина подчеркнула, что боль в груди у 20-летних редко может свидетельствовать о вероятности сердечного приступа, а вот если человеку уже за 50, он много курит и страдает сахарным диабетом, не стоит игнорировать неприятные ощущения в области сердца и обратиться к медикам.

По словам эксперта, главной причиной возникновения панических атак является психическое здоровье, а в случае сердечного приступа — физическое состояние. При этом стоит учитывать возраст, вес, уровень холестерина и артериального давления пациента.

Отличить паническую атаку от приступа можно даже по типу боли - острая боль за грудиной или неприятные ощущения на одном участке могут указывать на паническую атаку. Как правило это колющая кратковременная боль, которая длится примерно 5-10 секунд. Сердечный приступ, напротив, сопровождается давящей, сжимающей болью, которая из груди может отдавать в руки, шею и между лопаток.

При панической атаке Голотина порекомендовала сконцентрироваться на дыхании — обязательно дышать животом, делая акцент на выдохе. Во время панической атаки необходимо почувствовать тело, «заземлиться». Действенная практика - представить, что страх уходит через ноги в землю, также можно взяться за что-то устойчивое или наоборот потрясти руками, чтобы сбросить напряжение. Если рядом есть люди, необходимо сказать, что вам нужна помощь — проговорить вслух свои ощущения или просто рассказать, что вам страшно. Тревога может снизиться просто от того, что вы озвучите свои переживания.