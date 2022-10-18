Врач развеял миф о вреде телевизора перед сном

В эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что распространенная у россиян привычка смотреть телевизор перед сном не приводит к бессоннице.

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Доктор объяснил, что просмотр фильмов или сериалов не является вредным занятием, если это помогает человеку легче заснуть. Однако медик подчеркнул, что такой метод подходит не всем и иногда вызывает поверхностный сон.

«Если я что-нибудь посмотрю вечером, я могу перевозбудиться и не заснуть. Но если вы ложитесь, смотрите, прекрасно засыпаете, значит, пока справляетесь», — отметил врач.