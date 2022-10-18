Хирург назвал опасные ошибки при лечении боли в спине

Травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ Евгений Жаров рассказал, что при боли в спине не следует бесконтрольно применять разогревающие мази, нестероидные противовоспалительные препараты и делать массаж без назначения врача. Слова специалиста приводит «Москва 24».

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По словам специалиста, если разогревающие мази не помогают, необходимо разобраться, в чем причина, поскольку в ряде случаев боль в спине может быть связана с заболеваниями соседних органов. Как отметил Жаров, спину можно условно разделить на три части: шейный, грудной и поясничный отделы. Болеть при этом способен любой участок, в каждом из которых своя структура. В частности, в шейном отделе – это мышцы, позвоночник.

"В грудном отделе, помимо вышеперечисленных структур, уже могут вовлекаться в процесс и внутренние органы, такие как поджелудочная железа. И боли опоясывающего характера с иррадиацией в позвоночник могут быть. Третий участок – это пояснично-крестцовый отдел, где есть и мышцы, и кости, и почки, и огромное количество нервных окончаний", – сказал хирург в интервью программе "Доктор 24".

Другая ошибка при лечении спины – бесконтрольный прием обезболивающих. По словам врача, это может привести к кровотечению, а также спровоцировать рецидив таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка, эрозия, гастрит.

Кроме того, не следует пытаться вылечить спину с помощью массажа без предварительной консультации с врачом.

"Массаж при боли в спине без назначения врача – это преступление. За обычной болью могут скрываться серьезные проблемы. Одна из таких проблем – это межпозвоночная грыжа", – объясняет специалист.

Массаж при грыже делать можно, но только после консультации с врачом, который даст определенные рекомендации, подчеркнул хирург.