Раскрыт вред противовозрастных препаратов

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что не все состарившиеся клетки вредны для организма. Согласно статье, опубликованной в журнале Science, некоторые сенесцентные клетки необходимы для регенерации поврежденной ткани, и применение противовозрастных препаратов может нарушить этот механизм.

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Считалось, что сенесцентные клетки, также называемые клетками-зомби, которые накапливаются у людей с возрастом, являются исключительно вредными для организма. Вместо того, чтобы погибать, старые, изношенные клетки продолжают жить, вырабатывая провоспалительные соединения, которые формируют ассоциированный со старением секреторный фенотип или SASP. Эти вещества связаны с развитием болезни Альцгеймера, артритом и другими возрастными заболеваниями, включая рак.

Исследователи обнаружили, что сенесцентные клетки присутствуют в здоровых и молодых тканях в большей степени, чем считалось ранее. Так, в легких молодых мышей была выявлена популяция клеток-фибробластов, которые синтезировали p16INK4a. Последующее повреждение тканей легких нафталином привело к тому, что эти клетки увеличивали SASP-секрецию и тем самым стимулировали стволовые клетки дыхательных путей к регенерации эпителия.