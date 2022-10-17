Врачи назвали способы профилактики артрита и артроза

По словам медиков, для профилактики заболеваний необходимо придерживаться нескольких простых правил. Первое из них касается питания. Рацион должен быть разнообразным и богатым на витамины, минералы и аминокислоты. Второе правило — одеваться по погоде и избегать переохлаждения, так как он негативно влияет на суставы. Также важно носить удобную, устойчивую обувь на небольшом каблуке. Ортопед-травматолог Максим Смола отметил, что к артрозу может привести любимая многими поза для сидения — нога на ногу.