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2 часа назад

Врачи-травматологи Смола и Зинченко назвали способы профилактики артрита и артроза

Мира Маркина

Врачи ортопеды-травматологи Максим Смола и Алексей Зинченко рассказали, как предотвратить развитие опасных заболеваний суставов — артрита и артроза. Об этом пишет "Лента.ру".

Врачи назвали способы профилактики артрита и артроза
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медиков, для профилактики заболеваний необходимо придерживаться нескольких простых правил. Первое из них касается питания. Рацион должен быть разнообразным и богатым на витамины, минералы и аминокислоты. Второе правило — одеваться по погоде и избегать переохлаждения, так как он негативно влияет на суставы. Также важно носить удобную, устойчивую обувь на небольшом каблуке. Ортопед-травматолог Максим Смола отметил, что к артрозу может привести любимая многими поза для сидения — нога на ногу.

Что такое артроз и как его лечить

Кроме того, для профилактики заболеваний суставов необходимо регулярно поддерживать физическую активность, соблюдая осторожность.

"По возможности следует исключить ударно-прыжковую нагрузку, то есть движения должны быть плавными, мышцы, которые окружают сустав, должны быть крепкими. Сустав и хрящ "живут" и питаются благодаря движению", — объяснил врач Алексей Зинченко.

Он добавил, что важно следить за своим весом и укреплять мышечный корсет. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на суставы.

Ранее ученые заявили об эффективности психотерапии в борьбе с деменцией.

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