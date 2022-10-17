Врачи назвали способы профилактики артрита и артроза

Врачи ортопеды-травматологи Максим Смола и Алексей Зинченко рассказали, как предотвратить развитие опасных заболеваний суставов — артрита и артроза. Об этом пишет "Лента.ру".
По словам медиков, для профилактики заболеваний необходимо придерживаться нескольких простых правил. Первое из них касается питания. Рацион должен быть разнообразным и богатым на витамины, минералы и аминокислоты. Второе правило — одеваться по погоде и избегать переохлаждения, так как он негативно влияет на суставы. Также важно носить удобную, устойчивую обувь на небольшом каблуке. Ортопед-травматолог Максим Смола отметил, что к артрозу может привести любимая многими поза для сидения — нога на ногу.
Кроме того, для профилактики заболеваний суставов необходимо регулярно поддерживать физическую активность, соблюдая осторожность.
"По возможности следует исключить ударно-прыжковую нагрузку, то есть движения должны быть плавными, мышцы, которые окружают сустав, должны быть крепкими. Сустав и хрящ "живут" и питаются благодаря движению", — объяснил врач Алексей Зинченко.
Он добавил, что важно следить за своим весом и укреплять мышечный корсет. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на суставы.