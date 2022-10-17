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1 час назад

Врач Длин рассказал о пользе ежедневных прогулок

Вечерняя Москва

Прогулки и ходьба улучшают когнитивные функции, хорошо влияют на гормональную сферу, а также оказывают позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил врач общей практики и глава частной клиники Сергей Длин.

Врач Длин рассказал о пользе ежедневных прогулок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что если человек страдает от гипертонии, то ежедневная ходьба поможет организму поддерживать нормальное давление. В этом случае гипертоники могут пить пониженную дозу лекарственных препаратов.

Кроме того, ходьба в вечернее время помогает улучшить сон, который очень важен для выработки базовых гормона роста и мелатонина. Регулярные прогулки также положительно влияют на работу мозга.

Прогулки хорошо влияют и на гормональную сферу, помогают снижать количество инсулина, что важно для людей с сахарным диабетом. Также ходьба помогает держать мышцы в тонусе, передает Life.ru.

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