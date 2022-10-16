Терапевт назвал болезни, при которых постоянно хочется спать

Врач-терапевт Алексей Хухрев назвал болезни, при которых постоянно хочется спать.
В частности, регулярная сонливость, по словам специалиста, возникает при дефиците витамина D. Зачастую такое происходит осенью, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
«Постоянно хочется спать и при анемии, также такой симптом указывает на гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, – отметил Хухрев. – Это может быть и хроническая депрессия, когда человек живёт со сниженным уровнем энергии».
Чтобы исключить все эти недуги, терапевт рекомендует обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы для определения причины сонливости.
Ранее учёные Копенгагенского университета установили, что мозг спящего человека может просыпаться больше ста раз за ночь из-за колебаний уровня одного из «гормонов стресса».