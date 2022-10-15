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44 минуты назад

Пациент играл на саксофоне 9 часов во время операции на мозге

Диана Товсепова

Музыкант, перенесший сложную операцию на головном мозге в Италии, играл на саксофоне в течение всей 9-часовой операции.

Пациент играл на саксофоне 9 часов во время операции на мозге
Фото: pxhere.compxhere.com

Бригада римской международной больницы Paideia прооперировала 35-летнего мужчину, идентифицированного только как GZ, чтобы удалить опухоль головного мозга. Пациент перенес «операцию в сознании», чтобы врачи могли гарантировать, что они не поставят под угрозу его неврологические функции, говорится в пресс-релизе больницы .

«Каждый мозг уникален, как и каждый человек...

Хирургия бодрствования позволяет с чрезвычайной точностью картировать во время операции нейронные сети, которые лежат в основе различных функций мозга, таких как игра, речь, движение, запоминание, счет», — сказал руководитель хирургии и нейрохирург доктор Кристиан Брогна.

GZ сказал хирургам, что его музыкальные способности - его самая ценная функция. По словам нейрохирурга, разрешение GZ играть на саксофоне во время «операции в сознании» оказалось полезным для команды, потому что это позволило им увидеть функции мозга, которые он использовал для игры.

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Во время длительной процедуры GZ в разное время на протяжении всей операции играл заглавную песню из фильма 1970 года «История любви» и национальный гимн Италии.

Позже пациент сказал в больнице, что во время операции, которая длилась более девяти часов, он чувствовал скорее спокойствие, чем страх. CBS сообщил, что он вернулся к нормальной жизни после операции.

«Каждая операция в сознании не только позволяет получить максимальный результат в плане устранения патологии, но и является настоящим открытием», — сказал Брогна.

«Каждый раз он предлагает нам окно в функционирование этого увлекательного, но все же во многом загадочного органа, которым является мозг».

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