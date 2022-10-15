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56 минут назад

Ученые нашли новое средство борьбы с возбудителем пневмонии и сепсиса

Волгоградская правда

Британские биологи разработали антибиотик, уничтожающий стафилококк.

Ученые нашли новое средство борьбы с возбудителем пневмонии и сепсиса
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Журнал Science Daily сообщает, что группе исследователей из Университета Бата удалось синтезировать соединение, снижающее устойчивость бактерии золотистого стафилококка к антибиотикам. Оно создано на основе полиаминов, которые уменьшают резистентность бактерий.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк является возбудителем опасных заболеваний, таких как сепсис и пневмония. Как раз из-за устойчивости к антибиотикам эти болезни тяжело поддаются лечению.

Ученые уже провели испытание созданного вещества на 10 штаммах бактерий. Все 10 разновидностей были эффективно подавлены новым соединением.

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