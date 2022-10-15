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2 часа назад

Врач перечислила симптомы отравления грибами

penzainform.ru

В разгар осеннего грибного сезона врач-токсиколог пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Людмила Павлючик предупредила об опасностях, угрожающих неопытным любителям тихой охоты. Видеозапись размещена на странице Министерства здравоохранения Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Врач перечислила симптомы отравления грибами
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

По словам доктора, в отделение токсикологии нередко поступают пациенты с отравлением сморчками, строчками и свинушками (коровьей губой).

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«Клиника отравления складывается из гастроинтестинального синдрома, когда беспокоят тошнота, рвота, частый жидкий стул. Возможно осложнение в виде гемолиза (нарушения свертывающей системы крови)», - перечислила симптомы Людмила Павлючик.

Самое тяжелое отравление дает бледная поганка, которую неопытные грибники путают с зеленой сыроежкой.

«При приеме ее в пищу возникает очень тяжелое отравление полиорганного характера. Оно имеет несколько периодов. Первый - латентный, когда человек может даже не связывать его с приемом в пищу грибов. Он может продолжаться до суток.

Во втором возникают клинические проявления гастроэнтерита: неукротимая рвота, очень частый (до 20-25 раз) стул холероподобного характера со слизистыми кровянистыми включениями. Может наступить обезвоживание организма, нарушение электролитного состава крови, спутанность сознания, коллаптоидное состояние.

Этот период может длиться от 2 до 6 суток, после чего вероятно наступление мнимого благополучия на 1-2 дня. Потом идет поражение внутренних органов (печени, почек)», - описала врач состояние отравленного человека.

Людмила Павлючик призвала грибников быть предельно внимательными и осторожными.

Чтобы избежать опасности, достаточно придерживаться относительно простых рекомендаций:
  • собирать лишь те грибы, съедобность которых не вызывает сомнения;
  • не употреблять в пищу неизвестные грибы;
  • не класть в корзину грибы, растущие вдоль автомобильных или железных дорог: они накапливают вредные вещества, становясь непригодными для употребления в пищу;
  • не брать червивые и перезрелые плодовые тела;
  • ни при каких обстоятельствах не есть сырые грибы;
  • собранные грибы рекомендуется тщательно пересмотреть, выбросить все сомнительные и червивые, остальные подвергнуть тщательной кулинарной обработке.
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