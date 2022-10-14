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4 часа назад

Ортопед Иван Еремин назвал приводящие к артриту и артрозу факторы

Катерина Саломе

Травматолог-ортопед филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Иван Еремин рассказал, чем могут быть спровоцированы артрит и артроз. Его слова приводит «Лента.ру».

Ортопед назвал приводящие к артриту и артрозу факторы
Фото: pixabay.compixabay.com

Главная опасность артрита и артроза, по словам врача, в том, что они приводят к дисфункции абсолютно любых суставов в организме. Причин развития этих заболеваний несколько.

Врач раскрыл опасность хруста суставов

Первое — это наследственность, утверждает врач. В этом случае, как утверждает доктор, артроз крайней степени может развиться у пациента в довольно раннем возрасте. Вторая причина — постоянные травмы, ушибы, переломы. И третьей причиной ортопед назвал ревматоидный артрит, который представляет собой аутоиммунное заболевание, этиология которого неизвестна медицине.

"То есть человек живет нормально и вдруг в возрасте 50 лет получает этот диагноз. При таком недуге страдает соединительная ткань, которая находится в капсулах суставов. Из-за этого в процессе движения начинает страдать сустав, который испытывает сверхнагрузку. В результате в какой-то момент капсула не выдерживает, и сустав начинает разрушаться", — объяснил специалист.

Ранее мы писали о том, что Мясников рассказал, что нужно для здоровья суставов.

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