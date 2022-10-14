Ортопед назвал приводящие к артриту и артрозу факторы

"То есть человек живет нормально и вдруг в возрасте 50 лет получает этот диагноз. При таком недуге страдает соединительная ткань, которая находится в капсулах суставов. Из-за этого в процессе движения начинает страдать сустав, который испытывает сверхнагрузку. В результате в какой-то момент капсула не выдерживает, и сустав начинает разрушаться", — объяснил специалист.