Офтальмолог назвала методы борьбы с ложной близорукостью

За здоровьем глаз надо тщательно следить, чтобы не развилась ложная близорукость, и давать им отдых. Офтальмолог АО «Медицина» Ирина Хегай заявила о необходимости использования снимающих напряжение капель, выполнении специальных упражнений. Ее слова приводит "Лента.ру".

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Чтобы избежать ложной близорукости эксперт рекомендует выполнять гимнастику «по Аветисову». Причем предпочтение стоит отдавать аккомодационным упражнениям «вблизи-вдаль». Эффективна гимнастика будет только для людей до 45 лет.

Специалист также советует ввести в рацион чернику. По ее словам, эта ягода помогает избежать некоторых глазных заболеваний и улучшает работу сетчатки.

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