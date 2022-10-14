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40 минут назад

Офтальмолог Ирина Хегай назвала методы борьбы с ложной близорукостью

Катерина Саломе

За здоровьем глаз надо тщательно следить, чтобы не развилась ложная близорукость, и давать им отдых. Офтальмолог АО «Медицина» Ирина Хегай заявила о необходимости использования снимающих напряжение капель, выполнении специальных упражнений. Ее слова приводит "Лента.ру".

Офтальмолог назвала методы борьбы с ложной близорукостью
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Чтобы избежать ложной близорукости эксперт рекомендует выполнять гимнастику «по Аветисову». Причем предпочтение стоит отдавать аккомодационным упражнениям «вблизи-вдаль». Эффективна гимнастика будет только для людей до 45 лет.

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Специалист также советует ввести в рацион чернику. По ее словам, эта ягода помогает избежать некоторых глазных заболеваний и улучшает работу сетчатки.

Ранее мы писали о том, что Мясников и офтальмолог рассказали, как сохранить зрение.

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