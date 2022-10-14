Искусственный интеллект поможет врачам выявить плоскостопие

Врачи детских больниц и поликлиник Москвы смогут выявлять плоскостопие у подростков при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.
«Нейросети успешно зарекомендовали себя и применяются во взрослых московских медучреждениях, помогая медикам в диагностике заболеваний. Теперь мы готовы двигаться дальше и подключаем к проекту все детские поликлиники и больницы города, где проводятся рентгенологические исследования. Искусственный интеллект будет определять плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет», - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Ильи Тырова.
Отмечается, что к эксперименту по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину подключат более 50 детских медучреждений Москвы.
Как пояснил директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, которого цитирует пресс-служба, искусственный интеллект будет лишь помогать врачам, но не заменять их.
«Мы привлекли к проекту главных врачей всех городских детских медучреждений, где проводится рентгенография, поделились с ними результатами эксперимента и рассказали о перспективах. Наши эксперты обучили детских врачей-рентгенологов работе с сервисами искусственного интеллекта. Пока детским медучреждениям доступен один алгоритм, который производит необходимые измерения и определяет наличие или отсутствие продольного плоскостопия на медицинском изображении. Врач будет видеть предварительно размеченный нейросетью снимок для последующего описания, что упрощает работу и экономит время», - подчеркнул Васильев.
Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину запущен комплексом социального развития и департаментом информационных технологий Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины.