Искусственный интеллект поможет врачам выявить плоскостопие

«Мы привлекли к проекту главных врачей всех городских детских медучреждений, где проводится рентгенография, поделились с ними результатами эксперимента и рассказали о перспективах. Наши эксперты обучили детских врачей-рентгенологов работе с сервисами искусственного интеллекта. Пока детским медучреждениям доступен один алгоритм, который производит необходимые измерения и определяет наличие или отсутствие продольного плоскостопия на медицинском изображении. Врач будет видеть предварительно размеченный нейросетью снимок для последующего описания, что упрощает работу и экономит время», - подчеркнул Васильев.