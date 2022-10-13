Пульмонолог назвала главные ошибки в лечении кашля

Кашель – это не всегда признак инфекционного заболевания, которое лечат таблетками. Причины, как и последствия неправильного лечения могут быть разными. Об этом рассказала врач-пульмонолог Анастасия Смотрова.

«Кашлевые рецепторы есть в носу, в околоносовых пазухах, в глотке, гортани, трахее, бронхах, в плевре, которая покрывает легкие, также они есть в слуховом проходе, в евстахиевой трубе, в перикарде, в диафрагме, пищеводе, желудке, во многих органах. Поэтому процессы, которые происходят в этих органах, могут вызвать кашель», – передает «Москва 24» слова врача.

Врач также отметила, что перед тем как начинать лечить кашель, нужно разобраться в том, что его вызвало. Так, одной из распространенных причин является синусит или воспаление ЛОР-органов. Если не лечить эти болезни или делать это неправильно, то последствия могут быть серьезными – воспаление оболочек мозга и даже сепсис.

Еще одна частая причина – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Это когда сфинктер между желудком и кишечником неэффективно работает, и содержимое желудка попадает в пищевод, раздражая рецепторы. Это может привести к воспалениям, язве желудка и даже раку.

В этих случаях таблетки от кашля не помогут, лечить нужно причину.

Врач также подчеркивает, что не рекомендуется дышать над картошкой при кашле. Это не только не поможет, но и может усугубить ситуацию, потому что горячий воздух создаст комфортные условия для размножения бактериальной инфекции.