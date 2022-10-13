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1 час назад

Пульмонолог Смотрова назвала главную ошибку в лечении кашля

Мира Маркина

В период межсезонья легко подхватить простуду. Если появился кашель, нужно в первую очередь точно определить его причину. Почему это так важно, пульмонолог Анастасия Смотрова рассказала в интервью программе “Доктор 24”.

Пульмонолог назвала главную ошибку в лечении кашля
Фото: flickr.comflickr.com

Врач напомнила о том, что кашель может быть симптомом не только ОРВИ, но и некоторых других заболеваний. Например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Если кашель появился вследствие лор-заболевания, то нужно правильно его лечить. Пульмонолог предостерегла от одновременного приема препаратов, подавляющих этот симптом и разжижающих мокроту.

“Мокрота не может выйти из бронхов. Но ее становится очень много, потому что мы приняли препарат, который ее разжижает”, – объяснила врач.

Когда мокрота опустится ниже, из-за содержащихся в ней бактерий может развиться пневмония.

Ложный круп: когда кашель может быть прямой угрозой жизни

Такой народный метод, как ингаляции паром от горячего картофеля, может привести к необратимым последствиям для здоровья, предупредила эксперт. Когда кашель вызван инфекцией, горячий воздух способствует размножению бактерий. А само по себе вдыхание пара в некоторых случаях приводит к ожогам и отеку верхних дыхательных путей.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как лечить ночной кашель.

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