Врачи впервые вылечили человека от аллергии на оргазмы

В США врачи вылечили 27-летнего мужчину от аллергии на... собственный оргазм, которая у него была с совершеннолетия. Да-да, как оказалось, есть и такое заболевание. Какие симптомы? Мужчину лихорадит, он чихает и кашляет. В некоторых случаях опухают лимфоузлы на лице и шее, появляется сыпь, начинаются проблемы с речью, концентрацией внимания и памятью. Ученые из Оклендского университета отмечают, что диагностировать аллергию на оргазм довольно сложно, поэтому зачастую врачи ошибаются.

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Вот и этот 27-летний молодой человек ходил по врачам всевозможных специальностей, и никто не мог правильно определить заболевание. Пока не попал в руки ученых Школы медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета. Говоря о причинах возникновения столь редкого вида аллергии, исследователь Эндрю Шанхольцер полагает, что болезнь начинается после повреждения яичек, из-за чего малая часть спермы попадает в кровоток. «Существуют специальные клетки Сертоли, которые питают и окружают сперматозоиды и изолируют их от иммунных клеток. Когда клетки Сертоли повреждены, сперматозоиды подвергаются воздействию иммунной системы, атакующей их, как будто это вирус или чужеродная бактерия», — объяснил Эндрю изданию Daily Mail.