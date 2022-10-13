Уролог прописал пациенту «Youtube-терапию» для лечения простатита

24-летний уфимец рассказал SHOT о необычном курсе лечения. Мужчина обратился в поликлинику к врачу-урологу с симптомами простатита. Кроме того, молодой человек планировал выяснить, попадает ли он под мобилизацию. Ответ на свой вопрос уфимец не получил, зато врач назначил ему специфическое лечение.

Пациенту прописали курс таблеток, а также «Youtube-терапию». Медик рекомендовал 24-летнему мужчине посмотреть ролики ЗОЖ-блогера, нутрициолога. Девушка на своем канале дает советы о правильном питании. Пациент рассказал, что пить таблетки он будет, а вот «Youtube-терапию» обойдет стороной. Что касается врача-уролога, он в своей рекомендации ничего необычного или плохого не увидел. Ее можно соблюдать или нет.