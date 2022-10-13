Мясников назвал главный симптом артрита рук

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в одном из выпусков программы “О самом главном” о причинах артрита кистей и симптомах, которые позволяют заподозрить это заболевание.

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Врач отметил, что вирусы могут провоцировать боли в суставах. Однако если болезненность в кистях рук не исчезает продолжительное время (полгода – привел пример Мясников), то это повод обратиться к специалисту и обследоваться.

Мясников объяснил, из-за чего может развиться артрит. По словам врача, причиной заболевания нередко становятся генетический фактор, стресс, ожирение, интенсивная нагрузка на руки, изменения гормонального фона, а также интоксикация.

Ведущий программы предупредил, что у женщин артрит кистей наблюдается чаще, чем у мужчин – в два с половиной раза. В группе риска находятся пациентки в возрасте от 40 до 55 лет.

Ранее мы рассказывали о разнице между артритом и артрозом.