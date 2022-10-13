Мать решила пожертвовать дочери свою матку ради внука

Жительница Австралии Мишель Брайант решила пожертвовать свою матку дочери, Кирсти, чтобы та смогла родить ей внука. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

После рождения дочери Кирсти пришлось сделать экстренную гистерэктомию — гинекологическую операцию, при которой удаляется матка. Рождение второго ребенка для женщины стало невозможным.

Кирсти искала любую возможность, чтобы стать матерью во второй раз, но безуспешно.

«К сожалению, в Австралии процесс суррогатного материнства очень длительный, в каждом штате свои законы. Я узнала о суррогатном материнстве и проконсультировалась со специалистом. Но я просто чувствовала, что на данном этапе это, скорее всего, не для нас», — утверждает женщина.

После долгих поисков Кирсти узнала о клинических испытаниях по пересадке матки. Женщина решила позвонить своей матери и узнать, смогла бы она стать ее донором, и та согласилась.

«Я смогу увидеть, как моя дочь снова станет матерью. Это просто потрясающе. Я с нетерпением жду, что ждет нас в будущем», — говорит Мишель.