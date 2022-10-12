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1 час назад

Из-за укуса паука на руке у девушки образовалась опухоль размером с мяч

Lenta.ru

Опухоль размером с мяч для гольфа образовалась на руке жительницы британского города Пул, графство Дорсет, после того как ночью ее укусил ядовитый паук. Об этом сообщает The Mirror.

Из-за укуса паука у девушки выросла опухоль с мяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проснувшись утром, 27-летняя Кейли Уорд обнаружила, что ее левое предплечье распухло и покраснело. Затем на ее руке образовалась опухоль размером с мяч для гольфа. После этого девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что британку укусил паук, относящийся к виду ложная черная вдова.

Уорд так и не нашла паука, который ее укусил, и опасается, что он вернется. Чтобы избежать новых укусов, она спит в худи и полностью заворачивается в одеяло.

«В субботу я пошла на работу и обвела линией опухоль, чтобы посмотреть, будет ли она распространяться. Думаю, паук занес инфекцию или у меня началась аллергическая реакция после укуса», — отметила девушка.

На следующий день опухоль увеличилась на три сантиметра. Из-за пульсирующей боли в руке девушка отправилась спать, приложив к пораженному участку бутылку с теплой водой. Спустя неделю после укуса рука продолжала гноиться.

Стеатода крупная, или ложная черная вдова, — вид ядовитых пауков рода Steatoda. Внешне эти пауки похожи на черную вдову. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием. Яд ложной черной вдовы используют в медицине.

Ранее в Великобритании ядовитый паук укусил мужчину, который отдыхал с друзьями в пабе. После укуса мужчине стало плохо: его сильно знобило.

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