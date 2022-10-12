Врач предупредил об опасности чистки кишечника

Детокс, о котором вещают многие блогеры, псевдонутрициологи и другие, «разбирающиеся» в питании, на самом деле не так уже и безопасен. Врач Владимир Животов объяснил, какими последствиями грозит чистка кишечника.

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«Чистить» организм модно, но не безопасно. Отвары трав, например, могут спровоцировать аллергию. Использование мочегонных и слабительных препаратов может довести до обезвоживания. Нарушение переваривания и водно-солевого баланса – последствие избытка воды. А применение клизм плохо сказывается на микрофлоре кишечника», – написал врач в своем телеграм-канале.

Животов добавил, что искусственно «чиститься» не стоит по двум причинам. Во-первых, очистить до блеска гофрированную трубку – кишечник – просто не получится. Во-вторых, человеческие органы способны заниматься самоочищением. Главное не мешать этому и создавать правильные условия.

«Обязательным условием для самоочищения является хороший кровоток. Его улучшают с помощью специальных упражнений. Кишечник с хорошим кровотоком лучше переваривает пищу и быстро очищается – нет запоров и несварения», – заключил специалист.