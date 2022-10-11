Терапевт назвала развивающиеся после 30 болезни

«Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — подчеркнула терапевт.