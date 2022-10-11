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1 час назад

Терапевт Людмила Лапа назвала развивающиеся после 30 болезни

Катерина Саломе

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что после 30 лет появляется ряд недугов. Она перечислила самые распространенные заболевания в беседе с URA.RU.

Терапевт назвала развивающиеся после 30 болезни
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам доктора, достигнув 30-летнего возраста, многие люди обнаруживают у себя аллергию, атопический дерматит и ревматоидные заболевания. При этом большинство не обращаются за помощью к специалистам.

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«Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — подчеркнула терапевт.

Снизить риск развития заболеваний после 30 лет можно, утверждает эксперт. Для этого, по словам врача, следует внимательно относиться к своему здоровью в молодости.

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