Терапевт назвала развивающиеся после 30 болезни

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что после 30 лет появляется ряд недугов. Она перечислила самые распространенные заболевания в беседе с URA.RU.
По словам доктора, достигнув 30-летнего возраста, многие люди обнаруживают у себя аллергию, атопический дерматит и ревматоидные заболевания. При этом большинство не обращаются за помощью к специалистам.
«Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — подчеркнула терапевт.
Снизить риск развития заболеваний после 30 лет можно, утверждает эксперт. Для этого, по словам врача, следует внимательно относиться к своему здоровью в молодости.
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