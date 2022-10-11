Врачи спасли девушку со смертельно опасной редкой болезнью

«Мы ввели эндоскоп, остановили кровотечение наиболее эффективным способом. Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов. Для этого мы использовали специальный прибор — клипатор, который вводится через канал эндоскопа. Операция выполнена без единого разреза», — цитирует пресс-служба врача-эндоскописта Татьяну Бурматову.