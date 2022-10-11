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1 час назад

Подмосковные врачи спасли девушку со смертельно опасной редкой болезнью

Мослента

Смертельно опасное редкое генетическое заболевание оказалось причиной боли в животе и диареи у 19-летней россиянки. В эндоскопическое отделении Наро-Фоминской больницы ей диагностировали язву Дьелафуа, сообщает областной Минздрав. У пациентки уже началось массивное желудочно-кишечное кровотечение.

Врачи спасли девушку со смертельно опасной редкой болезнью
Фото: МослентаМослента

«Мы ввели эндоскоп, остановили кровотечение наиболее эффективным способом. Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов. Для этого мы использовали специальный прибор — клипатор, который вводится через канал эндоскопа. Операция выполнена без единого разреза», — цитирует пресс-служба врача-эндоскописта Татьяну Бурматову.

По данным областного Минздрава, медицинское вмешательство прошло успешно. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из хирургического отделения.

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