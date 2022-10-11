Гормоны стресса могут спровоцировать развитие зависимостей

В период длительного стресса у человека повышаются уровни гормонов стресса, это может спровоцировать развитие различных зависимостей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин.

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Он пояснил, что в ответ на стимул организм вырабатывает три гормона: кортизон, адреналин и норадреналин.

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«Когда выделяется адреналин - повышается давление, увеличивается частота нервных сокращений, возбуждается нервная система. Хронический стресс провоцирует постоянную выработку адреналина, что негативно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Кортизол - гормон, выделяемый при сильном стрессе. Он увеличивает уровень сахара в крови, повышает доступность восстановительных веществ. В нормальных условиях гормон быстро выводится из организма, но при хроническом стрессе выделение огромного количества кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкой пище, ухудшению памяти и внимания, депрессиям и снижению иммунитета», - сказал Масякин.

Норадреналин влияет на подвижность и сенсорное восприятие, а также эмоции, в первую очередь положительные, добавил врач. Нехватка гормона побуждает человека получать эти реакции с помощью различных «допингов» вроде алкоголя, пояснил он.

«Даже однократный прием алкоголя повышает выброс норадреналина и дофамина в синаптическую щель, вызывая ощущение эйфории, легкости, снимается эмоциональное напряжение, то есть гормон выступает как фактор внутреннего вознаграждения. При дефиците норадреналина возникает ощущение дискомфорта и желание повторного приема алкоголя. Таким образом, постоянная выработка, а потом нехватка норадреналина как бы подкрепляет возникновение зависимости», - рассказал Масякин.

По словам врача, в борьбе со стрессом помогает физическая нагрузка в сочетании с дыхательными упражнениями.

«При высоком уровне хронического стресса можно проводить статические тренировки вместе с дыхательными техниками (йога, пилатес и тому подобное), плаванье в свое удовольствие, растяжка, велопрогулки, кому-то подойдет цигун», - уточнил психиатр.