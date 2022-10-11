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42 минуты назад

Главный психиатр Подмосковья: Гормоны стресса могут спровоцировать развитие зависимостей

Агентство «Москва»

В период длительного стресса у человека повышаются уровни гормонов стресса, это может спровоцировать развитие различных зависимостей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин.

Гормоны стресса могут спровоцировать развитие зависимостей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он пояснил, что в ответ на стимул организм вырабатывает три гормона: кортизон, адреналин и норадреналин.

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«Когда выделяется адреналин - повышается давление, увеличивается частота нервных сокращений, возбуждается нервная система. Хронический стресс провоцирует постоянную выработку адреналина, что негативно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Кортизол - гормон, выделяемый при сильном стрессе. Он увеличивает уровень сахара в крови, повышает доступность восстановительных веществ. В нормальных условиях гормон быстро выводится из организма, но при хроническом стрессе выделение огромного количества кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкой пище, ухудшению памяти и внимания, депрессиям и снижению иммунитета», - сказал Масякин.

Норадреналин влияет на подвижность и сенсорное восприятие, а также эмоции, в первую очередь положительные, добавил врач. Нехватка гормона побуждает человека получать эти реакции с помощью различных «допингов» вроде алкоголя, пояснил он.

«Даже однократный прием алкоголя повышает выброс норадреналина и дофамина в синаптическую щель, вызывая ощущение эйфории, легкости, снимается эмоциональное напряжение, то есть гормон выступает как фактор внутреннего вознаграждения. При дефиците норадреналина возникает ощущение дискомфорта и желание повторного приема алкоголя. Таким образом, постоянная выработка, а потом нехватка норадреналина как бы подкрепляет возникновение зависимости», - рассказал Масякин.

По словам врача, в борьбе со стрессом помогает физическая нагрузка в сочетании с дыхательными упражнениями.

«При высоком уровне хронического стресса можно проводить статические тренировки вместе с дыхательными техниками (йога, пилатес и тому подобное), плаванье в свое удовольствие, растяжка, велопрогулки, кому-то подойдет цигун», - уточнил психиатр.

Он напомнил о необходимости высыпаться и соблюдать режим питания. Кофеин и алкоголь снятию напряжения не способствуют, подчеркнул врач.

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