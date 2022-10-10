Врачи нашли первого человека с уникальной аллергией на еду

Врачи нашли первого человека с уникальной аллергией.
Как сообщает Daily Mail, у 36-летнего американца по всему телу пошла красная зудящая сыпь, и он чувствовал себя ужасно каждый раз, когда ел маринованные овощи, помидоры и баклажаны. Причем не только овощи причиняли ему страдания: пицца, морепродукты, сыр, вино и некоторые виды мяса вызывали у него болезненные реакции.
Его симптомы обострялись в течение пяти часов после еды и могли длиться до 14 дней, возвращаясь каждые три-шесть недель. Среди симптомов пациент называл тошноту, сильную усталость, лихорадку, отсутствие аппетита и рвоту.
Эта стадия обычно длится два дня, но время от времени у него может появляться пульсирующая головная боль, которая длится до недели.
Затем у него появлялась красная сыпь, покрывающая шею, грудь, внутреннюю поверхность рук и бедра. Обычно она исчезает в течение 24-36 часов.
Мужчина страдает от этого 17 лет, но только сейчас врачи диагностировали тяжелую аллергию на гистамины, содержащиеся в том числе в баклажанах, помидорах, солениях, йогурте, сыре, алкоголе и других продуктах.
По словам медиков, он является первым известным пациентом, который последовательно страдает от тяжелой реакции в различных фазах после употребления определенных продуктов.
Хотя наука уже знала случаи непереносимости гистаминов, американец стал первым, у кого он выражалась так серьезно и на регулярном уровне с острыми фазами. Позже оказалось, что у троих братьев и сестер мужчины есть такая же проблема.
После того, как врачи разработали индивидуальный план питания для мужчины, он стал питаться только по рекомендациям медиков, и симптомы аллергии полностью прошли.
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