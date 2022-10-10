У британских учёных наметился прорыв в лечении лейкемии у детей

Ученые-онкологи из Лондонского университета Брунеля предложили новый метод лечения лейкемии у детей с помощью генной инженерии. Один из самых опасных видов рака крови, острый миелоидный лейкоз, чаще всего развивается у детей в возрасте до двух лет. Несмотря на то, что для лечения этой патологии используются трансплантация костного мозга и химиотерапия, такие дети обычно не доживают до трехлетнего возраста.

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Ранее ученым удалось выявить биомаркер лейкемии, продукт гена MNX1. Используя современные методы исследования, ученые смогли более детально изучить процессы, происходящие в генах, и смоделировать сбои, происходящие в них при поражении раковыми клетками.

“Создав in vitro модель этого типа лейкемии, мы предоставили инструмент для дальнейшего изучения. Это позволило нам определить потенциальные мишени, ведущие к созданию нового метода лечения”, – говорят исследователи.

Генетики смогли использовать редактирование генов для создания клеточной модели, в которой произошло нетрадиционное изменение гена. Это был ген, который привел к переизбытку биомаркера MNX1. Теперь, когда они знают, как зарождаются раковые заболевания крови, ученые смогут использовать полученные данные для разработки новых методов лечения.