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3 часа назад

У британских учёных наметился прорыв в лечении лейкемии у детей

FBM.ru

Ученые-онкологи из Лондонского университета Брунеля предложили новый метод лечения лейкемии у детей с помощью генной инженерии. Один из самых опасных видов рака крови, острый миелоидный лейкоз, чаще всего развивается у детей в возрасте до двух лет. Несмотря на то, что для лечения этой патологии используются трансплантация костного мозга и химиотерапия, такие дети обычно не доживают до трехлетнего возраста.

У британских учёных наметился прорыв в лечении лейкемии у детей
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ранее ученым удалось выявить биомаркер лейкемии, продукт гена MNX1. Используя современные методы исследования, ученые смогли более детально изучить процессы, происходящие в генах, и смоделировать сбои, происходящие в них при поражении раковыми клетками.

“Создав in vitro модель этого типа лейкемии, мы предоставили инструмент для дальнейшего изучения. Это позволило нам определить потенциальные мишени, ведущие к созданию нового метода лечения”, – говорят исследователи.

Генетики смогли использовать редактирование генов для создания клеточной модели, в которой произошло нетрадиционное изменение гена. Это был ген, который привел к переизбытку биомаркера MNX1. Теперь, когда они знают, как зарождаются раковые заболевания крови, ученые смогут использовать полученные данные для разработки новых методов лечения.

По словам экспертов, в настоящее время для лечения этого вида рака у детей используются те же методы, что и у взрослых, и это не всегда эффективно. Теперь специалисты надеются найти что-то специфическое для этой формы заболевания, чтобы найти более эффективные и менее агрессивные методы лечения.

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