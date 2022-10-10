Ученый создал набор для экспресс-диагностики клещевых инфекций

Юрий Комаровский из Красноярского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России разработал способ быстрого и эффективного выявления клещевых инфекций. С помощью портативного набора реагентов, над которым он сейчас работает, анализ можно будет делать прямо в лесу. Достаточно будет положить клеща в контейнер, капнуть на него реагентом и подождать. Если реактив изменит цвет, это может быть сигналом того, что в клеще есть определенные патогены.