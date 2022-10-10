Ученый создал набор для экспресс-диагностики клещевых инфекций

Юрий Комаровский из Красноярского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России разработал способ быстрого и эффективного выявления клещевых инфекций. С помощью портативного набора реагентов, над которым он сейчас работает, анализ можно будет делать прямо в лесу. Достаточно будет положить клеща в контейнер, капнуть на него реагентом и подождать. Если реактив изменит цвет, это может быть сигналом того, что в клеще есть определенные патогены.
Как правило, при исследовании на клещевые инфекции используется метод ПЦР с циклическим изменением температуры. Ученые используют метод, при котором анализ проводится при постоянной температуре.
В частности, этот метод был использован для обнаружения бореллии, бактерии, которая живет в желудке клеща и является возбудителем болезни Лайма. Этот анализ не требует дорогостоящего оборудования и довольствуется источником тепла, поддерживающим температуру 60-65 градусов.
“Опытный образец набора был отправлен на апробацию в Омский НИИ природно-очаговых инфекций, где он прошел испытания. Разработка показала высокую эффективность. Планируется дальнейшая модернизация набора по результатам и добавление клещевого энцефалита в список тестируемых инфекций”, – говорит Юрий.
Опытную партию набора планируется запустить в продажу в следующем году.