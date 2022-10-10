Раскрыты основные формы проявления биполярного расстройства

«Я всегда знала, что что-то не так. С самого юного возраста мне казалось, что во мне живут два разных человека. Иногда казалось, что у меня раздвоение личности. Полгода я находилась в депрессии, еще полгода — в мании», — рассказала 27-летняя Анна.

Москвичка призналась, что могла натворить все, что угодно, постоянно вляпывалась в какие-то истории, меняла работы, как перчатки. «Одна из самых странных историй, которые со мной случались, — я пошла танцевать стриптиз. Я юрист по образованию, но в какой-то момент решила: почему бы и нет? Мне тогда казалось, что все прекрасно», — поделилась она.

«Всего через две недели мы сели в самолет, и меня переключило — я не понимала, где я, что за человек сидит рядом со мной и зачем все это нужно. Я не могла ответить себе на вопрос, почему я решила выйти замуж за этого человека», — призналась она.

«Когда у меня была депрессия, я как раз уволилась и еще не успела найти новую работу, так что хотя бы эта проблема была снята. Но общение со всеми прервалось», — рассказала 35-летняя Катерина. Она отметила, что ее состояние не позволяло ей даже написать сообщение кому-то — просто не было сил. Собеседница «Мосленты» отметила, что до депрессии вела очень активный образ жизни — постоянно с кем-то встречалась, посещала музеи и выставки. Но депрессия «обнулила все это».