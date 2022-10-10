Врач дал рекомендации россиянам со слабым иммунитетом

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, каких советов стоит придерживаться людям со слабым иммунитетом, чтобы обезопасить себя осенью.

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В беседе с журналистами российский медик объяснил, что в осенний период, когда инфекционные заболевания широко распространяются, людям с ослабленным иммунитетом следует прививаться, если нет противопоказаний, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе. Также для формирования защиты организма следует уделять внимание закалке, передает издание URA.RU

– Закаливание, то есть, контрастный душ. Нужно начинать с легких перепадов температуры, потом их увеличивать. Но, это в случае, если нет противопоказаний, потому что могут быть скачки давления, – цитирует СМИ врача.