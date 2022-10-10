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3 часа назад

Врач дал рекомендации россиянам со слабым иммунитетом

Vse42.ru

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, каких советов стоит придерживаться людям со слабым иммунитетом, чтобы обезопасить себя осенью.

Врач дал рекомендации россиянам со слабым иммунитетом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик объяснил, что в осенний период, когда инфекционные заболевания широко распространяются, людям с ослабленным иммунитетом следует прививаться, если нет противопоказаний, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе. Также для формирования защиты организма следует уделять внимание закалке, передает издание URA.RU

– Закаливание, то есть, контрастный душ. Нужно начинать с легких перепадов температуры, потом их увеличивать. Но, это в случае, если нет противопоказаний, потому что могут быть скачки давления, – цитирует СМИ врача.

Вместе с тем иммунолог объяснил, что в этом вопросе важно не забывать о своем рационе, в котором должно быть больше сырых овощей, достаточно рыбы и мяса. Соки и фрукты следует употреблять в меру, добавил эксперт.

Новости,Николай Крючков,
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