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16 минут назад

Врач Садыков назвал увеличивающий риск развития деменции фактор

Мира Маркина

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, какой фактор увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Мослента".

Врач назвал повышающий риск развития деменции фактор
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, риск появления деменции выше у пациентов с сахарным диабетом. Он отметил, что на данный момент прямая связь между заболеваниями не установлена научно, однако при длительном повышении уровня глюкозы в крови шансы появления деменции возрастают.

Врач посоветовал ограничить употребление сладкого, так как такие продукты раздражают нервную систему и провоцируют скрытое воспаление. В качестве профилактики развития гипергликемии, инсулинорезистентности, болезни Альцгеймера нужно следить за своим рационом питания и регулярно очищать организм от продуктов гликирования, заявил гастроэнтеролог.

Ранее онколог назвал снижающие риск рака продукты.

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