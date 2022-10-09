Врач назвал повышающий риск развития деменции фактор

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, какой фактор увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Мослента".
По словам медика, риск появления деменции выше у пациентов с сахарным диабетом. Он отметил, что на данный момент прямая связь между заболеваниями не установлена научно, однако при длительном повышении уровня глюкозы в крови шансы появления деменции возрастают.
Врач посоветовал ограничить употребление сладкого, так как такие продукты раздражают нервную систему и провоцируют скрытое воспаление. В качестве профилактики развития гипергликемии, инсулинорезистентности, болезни Альцгеймера нужно следить за своим рационом питания и регулярно очищать организм от продуктов гликирования, заявил гастроэнтеролог.