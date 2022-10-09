Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Ученые выяснили, что силовые тренировки могут привести к росту новых сосудов у пожилых

Газета.Ru

Ученые из Университетской Больницы Осло выяснили, что силовые тренировки с большими весами могут благоприятно влиять на активность генов в мышцах бедра. Работа опубликована в журнале European Review of Aging and Physical Activity.

Силовые тренировки могут привести к росту новых сосудов у пожилых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При старении происходит потеря мышечной массы и силы, что постепенно приводит к снижению физиологических функций. Но изменения происходят не только с мышцами и костями, но и с генами: активность одних уменьшается, других — увеличивается.

Авторы проанализировали активность генов в мышцах бедра пожилых и молодых людей до и после 12–13 недель силовых упражнений с большими весами.

У молодых людей транскриптомные изменения оказались незначительными, но и у них, и у пожилых людей направление изменений было одинаковым. При этом положительное влияние силовых тренировок с тяжелыми нагрузками на экспрессию генов заметно усиливалось с возрастом.

Так, стали более активно экспрессироваться гены, связанные с васкуляризацией — образованием новых сосудов. Гены, связанные с негативными последствиями для здоровья (нарушением метаболизма глюкозы или гипертонией), стали экспрессироваться меньше.

Несмотря на то, что ученые не проводили прямых измерений процесса васкуляризации или мышечной силы, их данные свидетельствуют о весьма благоприятном воздействии силовых тренировок на здоровье пожилых людей.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители