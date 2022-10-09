Силовые тренировки могут привести к росту новых сосудов у пожилых

Ученые из Университетской Больницы Осло выяснили, что силовые тренировки с большими весами могут благоприятно влиять на активность генов в мышцах бедра. Работа опубликована в журнале European Review of Aging and Physical Activity.

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При старении происходит потеря мышечной массы и силы, что постепенно приводит к снижению физиологических функций. Но изменения происходят не только с мышцами и костями, но и с генами: активность одних уменьшается, других — увеличивается.

Авторы проанализировали активность генов в мышцах бедра пожилых и молодых людей до и после 12–13 недель силовых упражнений с большими весами.

У молодых людей транскриптомные изменения оказались незначительными, но и у них, и у пожилых людей направление изменений было одинаковым. При этом положительное влияние силовых тренировок с тяжелыми нагрузками на экспрессию генов заметно усиливалось с возрастом.

Так, стали более активно экспрессироваться гены, связанные с васкуляризацией — образованием новых сосудов. Гены, связанные с негативными последствиями для здоровья (нарушением метаболизма глюкозы или гипертонией), стали экспрессироваться меньше.