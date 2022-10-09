Невролог перечислил облегчающие утренние подъемы привычки

Для облегчения пробуждения нужно по утрам пить воду и делать упражнения в постели, рассказал невролог Сергей Длин. Облегчающие утренние подъемы привычки он перечислил в беседе с Life.

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Прежде всего, порекомендовал он, нужно ложиться спать в период с 22:30 до 23:30. Это время он назвал лучшим для того, чтобы организм ушел в четвертую фазу сна — самую глубокую, в которой происходит максимальная выработка гормонов роста и молодости, а также мелатонина, необходимого для хорошего самочувствия.

«Второй очень важный момент: когда вы проснулись, сделайте прямо в постели хотя бы одно любое упражнение. Когда мы открываем глаза, происходит фаза выброса кортизола. Кортизол — это гормон, который помогает организму хорошо, активно и быстро проснуться», — объяснил он.

Кроме того, рассказал Длин, можно делать упражнения прямо в кровати — например, сжимать руки в кулаки и отводить носки от себя на вдохе и выдохе или сжимать и разжимать пальцы рук. По словам невролога, если так сделать примерно пять раз, ощущение бодрости наступит практически сразу.