Медики предупредили о негативном влиянии диабета на здоровье зубов

Диабет может иметь довольно неожиданные последствия для организма. Игнорирование его признаков способно привести даже к потере зубов.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как объяснили врачи частной клиники Майо, разрушительный эффект диабета объясняется опасно высоким уровнем глюкозы в крови. Один из симптомов заболевания – сухость во рту.

Она возникает, когда слюнные железы не вырабатывают достаточного количества слюны. При этом человек постоянно испытывает жажду, передает Daily Express.

Медики отметили, что без слюны, которая увлажняет рот и очищает зубы, увеличивается риск возникновения кариеса, кандидозного стоматита и различных заболеваний десен.

– Чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше в ней сахаров и крахмалов, и тем больше кислоты атакует зубы. Отсюда возникает кариес, – объяснили специалисты.

Стоматит, в свою очередь, может появиться из-за грибковой инфекции. Ее также подпитывает высокий уровень сахара в слюне. Это заболевание проявляется болезненными пятнами во рту белого или красного цвета.

Парадонтит – одно из худших поражений ротовой полости при диабете. В последствии он приводит к тому, что десны и челюстная кость отделяются от зубов, из-за чего они становятся подвижными и выпадают.