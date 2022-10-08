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3 часа назад

Медики предупредили о негативном влиянии диабета на здоровье зубов

Волгоградская правда

Диабет может иметь довольно неожиданные последствия для организма. Игнорирование его признаков способно привести даже к потере зубов.

Медики предупредили о негативном влиянии диабета на здоровье зубов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как объяснили врачи частной клиники Майо, разрушительный эффект диабета объясняется опасно высоким уровнем глюкозы в крови. Один из симптомов заболевания – сухость во рту.

Она возникает, когда слюнные железы не вырабатывают достаточного количества слюны. При этом человек постоянно испытывает жажду, передает Daily Express.

Медики отметили, что без слюны, которая увлажняет рот и очищает зубы, увеличивается риск возникновения кариеса, кандидозного стоматита и различных заболеваний десен.

– Чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше в ней сахаров и крахмалов, и тем больше кислоты атакует зубы. Отсюда возникает кариес, – объяснили специалисты.

Стоматит, в свою очередь, может появиться из-за грибковой инфекции. Ее также подпитывает высокий уровень сахара в слюне. Это заболевание проявляется болезненными пятнами во рту белого или красного цвета.

Парадонтит – одно из худших поражений ротовой полости при диабете. В последствии он приводит к тому, что десны и челюстная кость отделяются от зубов, из-за чего они становятся подвижными и выпадают.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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