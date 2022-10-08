При переходе из офиса на «удаленку» боли в спине и шее могут усилиться

Член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева заявила, что люди, работающие на удаленке, еще сильнее страдают от болей в позвоночнике чем те, кто трудится в офисе. Дело в том, что многие люди не в состоянии самостоятельно создать у себя дома нормальное рабочее место - сидят вразвалку на диване, лежат на кровати или вовсе на полу.
Этот тезис подтверждает исследование итальянских ученых - доказано, что при переходе на удаленную работу боль в пояснице появилась у 41,2% человек, а боли в шее — у 23,5%. Кроме того, удаленная работа приводит к снижению физической активности.
Казалось бы, на удаленке у человека появляется больше свободного времени, которое можно занять спортивными упражнениями. Однако человек по сути своей довольно ленивое существо, и предпочтет спорту лишний час сна. Так и получается: проснулся, встал с кровати и сел за компьютер. Подробнее о проблемах людей, трудящихся на «дистанционке», а также о советах экспертов о том, как избежать проблем с позвоночником при сидячей работе, читайте в материале Daily Moscow.