При переходе из офиса на «удаленку» боли в спине и шее могут усилиться

Член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева заявила, что люди, работающие на удаленке, еще сильнее страдают от болей в позвоночнике чем те, кто трудится в офисе. Дело в том, что многие люди не в состоянии самостоятельно создать у себя дома нормальное рабочее место - сидят вразвалку на диване, лежат на кровати или вовсе на полу.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Этот тезис подтверждает исследование итальянских ученых - доказано, что при переходе на удаленную работу боль в пояснице появилась у 41,2% человек, а боли в шее — у 23,5%. Кроме того, удаленная работа приводит к снижению физической активности.