Назван опасный при простуде напиток

Профессор и врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о том, какой напиток не стоит употреблять во время простуды. Об этом сообщает "Москва 24".

Как пояснила Королева, при простуде опасно употреблять сладкий чай. Сахар может спровоцировать ослабление иммунитета после попадания в кишечник, поэтому выздоровление может затянуться.

Врач посоветовала употреблять при простуде зеленый чай без сахара, так как в нем много антиоксидантов, а также пить простую воду. Она также отметила, что выздоровлению способствует употребление морса без сахара. Этот напиток может быть сделан из разных ягод: малины, клюквы и других.