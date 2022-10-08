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3 часа назад

Диетолог Королева назвала сладкий чай опасным при простуде

Мария Каткова

Профессор и врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о том, какой напиток не стоит употреблять во время простуды. Об этом сообщает "Москва 24".

Назван опасный при простуде напиток
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как пояснила Королева, при простуде опасно употреблять сладкий чай. Сахар может спровоцировать ослабление иммунитета после попадания в кишечник, поэтому выздоровление может затянуться.

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Врач посоветовала употреблять при простуде зеленый чай без сахара, так как в нем много антиоксидантов, а также пить простую воду. Она также отметила, что выздоровлению способствует употребление морса без сахара. Этот напиток может быть сделан из разных ягод: малины, клюквы и других.

Ранее сообщалось, что врач рассказала о связи недосыпа с диабетом.

Новости,Маргарита Королева,
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