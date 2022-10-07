Исследование: вегетарианцы чаще впадают в депрессию, чем мясоеды

Исследование, основанное на данных опроса, проведенного в Бразилии, согласуется с более ранними публикациями, которые выявляли более высокий уровень депрессии среди тех, кто отказывается от мяса. Однако новая работа предполагает, что эта связь существует независимо от предпочтений в еде.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Видео дня

Увидеть связь между диетой, конкретными проблемами со здоровьем и предположить, что первое вызывает второе через некую форму дефицита питательных веществ — слишком простой выход.

Новый анализ принял во внимание широкий спектр факторов питания, включая общее потребление калорий, белка, микроэлементов и уровень обработки пищи. Авторы пришли к выводу, что более высокие показатели депрессии среди вегетарианцев не связаны с содержанием питательных веществ в их рационе.

Так что же может объяснить связь между вегетарианством и депрессией?

Во-первых, возможно, из-за депрессии люди чаще становятся вегетарианцами, чем наоборот. Симптомы депрессии могут включать много негативных мыслей, а также чувство вины.

Предполагая, что депрессивные и недепрессивные люди с одинаковой вероятностью столкнутся с неприятной правдой о скотобойнях и фабриках по производству продуктов питания, можно сделать вывод, что депрессивные люди с большей вероятностью будут размышлять об этом и с большей вероятностью будут чувствовать себя виноватыми за свою роль в создании спроса.

Во-вторых, принятие вегетарианской диеты может повлиять на отношения с другими людьми и участие в общественной жизни, а иногда может быть связано даже с насмешками или другими формами социального остракизма. Примечательно, что новое исследование основано на данных опроса, собранных в Бразилии — стране, известной любовью к мясу. Будущие исследования должны сосредоточиться на поиске такой связи среди жителей Индии или других стран, где вегетарианство гораздо более распространено.

Наконец, возможно, что ни вегетарианство, ни депрессия не вызывают друг друга, но оба связаны с каким-то третьим фактором.

Одна переменная, которая не изучалась, но, вероятно, связана как с вегетарианством, так и с депрессией, — это впечатление от жестокости картин мясной промышленности. На эту тему снято много фильмов и написано много книг. Предотвращение жестокого обращения с животными — наиболее часто упоминаемая причина, по которой вегетарианцы отказываются от мяса.