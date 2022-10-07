Онколог: рак кишечника появляется из-за наследственности

«Причин может быть много. Это могут быть и наследственные факторы, и факторы неправильного питания, например, избыточное потребление красного мяса и мало клетчатки в рационе. Это может быть перерождение доброкачественных изменений, которые существуют в кишечнике», — отметил онколог.

Он добавил, что рак кишечника заметно проявляет себя, поэтому его можно определить еще на ранних стадиях. Многое в данном случае зависит от того, в каких отделах кишки возникает опухоль. Например, это могут быть боли и вздутие живота, потеря веса, задержка стула, примесь крови и слизи в кале.