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2 часа назад

Онколог Пылев: рак кишечника появляется из-за наследственности

Газета.Ru

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что главными причинами развития рака кишечника являются наследственные факторы, бесконтрольное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) и недостаток клетчатки в рационе. Об этом сообщает URA.RU.

Онколог: рак кишечника появляется из-за наследственности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Причин может быть много. Это могут быть и наследственные факторы, и факторы неправильного питания, например, избыточное потребление красного мяса и мало клетчатки в рационе. Это может быть перерождение доброкачественных изменений, которые существуют в кишечнике», — отметил онколог.

Он добавил, что рак кишечника заметно проявляет себя, поэтому его можно определить еще на ранних стадиях. Многое в данном случае зависит от того, в каких отделах кишки возникает опухоль. Например, это могут быть боли и вздутие живота, потеря веса, задержка стула, примесь крови и слизи в кале.

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