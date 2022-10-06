Британке удалили глаз после того, как она приняла душ в линзах

Жительнице Англии пришлось удалить глаз после того, как она занесла в него инфекцию, принимая душ в контактных линзах, пишет Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Мари Мейсон рассказала, что почувствовала, как в ее глаз что-то попало. После этого зрение британки начало ухудшаться. Женщина решила сходить на прием к окулисту и узнала от него, что занесла инфекцию, которая со временем поразила роговицу 54-летней пациентки.

После пяти лет лечения и серии неудачных операций, Мейсон пришлось удалить глаз. Женщина вспоминает, что постоянно ходила в больницы, поэтому была вынуждена уволиться с работы. Теперь Мари учится жить с одним глазом и еще не привыкла к новой реальности.

«Довольно тяжело идти по улице, когда мимо тебя проносятся люди, и это заставляет меня немного подпрыгивать, потому что ты их не видишь с одной стороны и не ожидаешь», — прокомментировала британка.

Мари считает, что инфекция попала в глаза через воду во время душа, а контактные линзы лишь усугубили ситуацию.

«Носите контактные линзы, это абсолютно нормально, но вы просто должны быть осторожны», — добавила она.