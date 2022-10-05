В России зарегистрирован первый отечественный препарат от оспы

Препарат для лечения взрослых от трех видов оспы НИОХ-14 разработали в центре “Вектор”. Теперь он официально зарегистрирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Изобретенное лекарство предполагает лечение натуральной оспы, оспы обезьяньей и коровьей, а именно инфекций, ими вызванных. Как ингибиторы, вещества НИОХ-14 будут блокировать процесс формирования оболочки вируса, что нарушает его функционирование и обеспечивает процесс выздоровления.

У препарата есть список противопоказаний. В частности, его нельзя применять детям, беременным, кормящим, а также тем, кто имеет непереносимость лактозы и лактозный дефицит.

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