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1 час назад

В России зарегистрирован первый отечественный препарат от оспы

Мира Маркина

Препарат для лечения взрослых от трех видов оспы НИОХ-14 разработали в центре “Вектор”. Теперь он официально зарегистрирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

В России зарегистрирован первый отечественный препарат от оспы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изобретенное лекарство предполагает лечение натуральной оспы, оспы обезьяньей и коровьей, а именно инфекций, ими вызванных. Как ингибиторы, вещества НИОХ-14 будут блокировать процесс формирования оболочки вируса, что нарушает его функционирование и обеспечивает процесс выздоровления.

У препарата есть список противопоказаний. В частности, его нельзя применять детям, беременным, кормящим, а также тем, кто имеет непереносимость лактозы и лактозный дефицит.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли лекарство от пищевой аллергии.

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