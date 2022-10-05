Невролог назвал способы лечения мигрени

Иван Емельянов, невролог, рассказал о способах лечения мигрени. Он отметил, что препараты помогают пациентам справиться с приступами, сокращая их длительность и купируя другие симптомы. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Как заявил эксперт, при приступах мигрени боль снять достаточно тяжело. В легких формах врачи назначают специальные лекарства, направленные на снятие воспаления. В случае, если боль стала сильнее и участилась, врачи прописывают другие лекарства.

Он также предостерег пациентов от самолечения мигрени. Купирование симптомов без наблюдения врача может стать причиной осложнений, а также того, что лекарства перестанут действовать.