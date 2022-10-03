Эндокринолог предупредила о скрытой опасности БАДов

БАДы — это добавки к пище, составляющие вещества которых участвуют в обменных процессах в организме. Они могут использоваться в качестве профилактики хронических заболеваний и дополнительного источника витаминов и минералов в условиях вынужденной ограниченности рациона питания. Однако бесконтрольное употребление БАДов может навредить здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Современному человеку с быстрым темпом жизни, широким распространением фастфуда, а зачастую и плохим качеством пищевых продуктов, может быть сложно восполнить все потребности в витаминах, минералах и других полезных веществ из пищи, — отметила врач.

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Так, объяснила Куликова, профилактическая доза витамина D для лиц в возрасте 18–50 лет составляет 800–2000 МЕ в сутки. Такая доза в естественных пищевых источниках содержится в 100–400 граммах сельди, или 300 граммах консервированной сардины, или в 40–100 яичных желтках. Также содержание полезного вещества в пищевых продуктах зависит от условий окружающей среды при жизни этих животных (или растений). В 100 граммах дикого лосося содержится 600–1000 МЕ витамина, а в 100 граммах лосося, выращенного на ферме, — уже в 4–6 раз меньше (100–250 МЕ). То же самое касается и других полезных веществ, например, омега-полиненасыщенных жирных кислот и т. д.

— В таком случае БАДы могут служить хорошим подспорьем в восполнении полезных веществ, поддержании здоровья и улучшении качества жизни, — сказала эндокринолог.

Однако, заметила специалист, есть и другая сторона употребления БАДов. Так, они не являются лекарственными средствами, поэтому контроль за их производством и обращением не такой строгий.

— Покупая БАД, мы можем лишь полагаться на добросовестность производителя. При проверке БАДов иногда обнаруживается превышение активного вещества в несколько десятков раз, содержание веществ, не заявленных в инструкции, — предупредила Куликова.

Также, подчеркнула она, не стоит забывать, что в состав препарата входит не только действующее вещество, но и вспомогательные вещества. Их количество иногда может достигать до 95 процентов от всей массы таблетки. Практически все препараты выводятся печенью или почками, соответственно нагрузка на эти органы возрастает.

— Иногда на фоне приема большого количества БАДов возникает поражение печени, вплоть до токсического гепатита, — предупредила эндокринолог.

Куликова также напомнила о рекомендациях Роспотребнадзора: при покупке БАДов необходимо удостовериться, что срок годности продукта не истек, а также внимательно прочитать рекомендации по применению, противопоказания и предупреждающие надписи на упаковке и информацию на листке-вкладыше.

Кроме того, прием БАДов необходимо осуществлять строго в соответствии с рекомендациями по применению: количество и кратность приема, его продолжительность, а также соблюдать условия приема (во время или после еды).

Во избежание возможных нежелательных последствий приема БАД к пище необходимо учитывать все противопоказания к применению, а перед их применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Детям до 14 лет — прием по рекомендации и под наблюдением врача-педиатра.