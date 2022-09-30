На Ближнем Востоке зафиксирована вспышка холеры

Сегодня стало известно о вспышке холеры в десяти городах Сирии. Эпидемиологической обстановкой в стране обеспокоены в ВОЗ, сообщает РИА Новости.

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В результате распространения заболевания погибло 33 человека. В Министерстве здравоохранения Сирии летальный исход связывают с поздним обращением пациентов за помощью.

“Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые”, – цитирует выступление Филиппа Барбозы, руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ агентство.

Всего в стране зафиксировано 426 случаев заболевания.

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