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1 час назад

СМИ: На Ближнем Востоке зафиксирована вспышка холеры

Мира Маркина

Сегодня стало известно о вспышке холеры в десяти городах Сирии. Эпидемиологической обстановкой в стране обеспокоены в ВОЗ, сообщает РИА Новости.

На Ближнем Востоке зафиксирована вспышка холеры
Фото: unsplash.comunsplash.com

В результате распространения заболевания погибло 33 человека. В Министерстве здравоохранения Сирии летальный исход связывают с поздним обращением пациентов за помощью.

“Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые”, – цитирует выступление Филиппа Барбозы, руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ агентство.

Всего в стране зафиксировано 426 случаев заболевания.

Ранее мы писали, о вспышке Эболы в Уганде.

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