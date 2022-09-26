Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии

«Диагноза "вегетососудистая дистония" официально нет, но это очень удобное клише, объясняющее состояние панических атак, перепадов давления и так далее, и так далее», — сказал врач.

Так Мясников ответил на вопрос одной из зрительниц. Она заявила, что почувствовала себя плохо, заподозрила сердечный приступ и вызвала скорую помощь. Медики сделали кардиограмму и не выявили нарушений, сославшись на вегетососудистую дистонию. Телеведущий заверил женщину, что ей не стоит переживать, так как недомогание мог вызвать стресс на работе. Он считает, что оптимальным решением проблемы мог бы стать отдых.