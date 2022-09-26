Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии

Мослента

Миф о вегетососудистой дистонии развеял в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии
Фото: МослентаМослента

«Диагноза "вегетососудистая дистония" официально нет, но это очень удобное клише, объясняющее состояние панических атак, перепадов давления и так далее, и так далее», — сказал врач.

Так Мясников ответил на вопрос одной из зрительниц. Она заявила, что почувствовала себя плохо, заподозрила сердечный приступ и вызвала скорую помощь. Медики сделали кардиограмму и не выявили нарушений, сославшись на вегетососудистую дистонию. Телеведущий заверил женщину, что ей не стоит переживать, так как недомогание мог вызвать стресс на работе. Он считает, что оптимальным решением проблемы мог бы стать отдых.

Ранее Мясников назвал частые причины онемения рук. По его словам, этот симптом может указывать на ряд заболеваний, в том числе серьезных.

Новости,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители