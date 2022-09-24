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52 минуты назад

ВОЗ начала подготовку к пандемии «патогена Х»

Ferra.ru

В рамках международной конференции «Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х» ВОЗ заявила о необходимости готовиться к возможной пандемии, вызванной гипотетическим вирусом.

ВОЗ начала подготовку к пандемии «патогена Х»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты ВОЗ в течение нескольких лет собирают данные и формируют перечень заболеваний, которые могут спровоцировать новые пандемии. Ранее такими вирусами считались Эбола и вирус Зика, но потом появилось определение «Болезнь Х» — гипотетический вирус, способный спровоцировать пандемию.

На данный момент «Болезнью Х» признали коронавирус.

Сейчас учёные обсуждают, какие вирусы, могут лечь в основу потенциальных пандемий. Прежде всего это опасные для людей вирусы, переносчиками которых являются животные. Порядка 120 таких патогенов опасны для человека, а самый актуальный пример — оспа обезьян. Кроме того, причиной новой пандемии могут оказаться мутационный гибрид или бактериальная инфекция. Поэтому учёные предлагают разработать вакцины и лекарства для прототипов вирусов.

Новости,ВОЗ,
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