ВОЗ начала подготовку к пандемии «патогена Х»

В рамках международной конференции «Научные стратегии недавних вспышек и подготовка к патогену Х» ВОЗ заявила о необходимости готовиться к возможной пандемии, вызванной гипотетическим вирусом.

Специалисты ВОЗ в течение нескольких лет собирают данные и формируют перечень заболеваний, которые могут спровоцировать новые пандемии. Ранее такими вирусами считались Эбола и вирус Зика, но потом появилось определение «Болезнь Х» — гипотетический вирус, способный спровоцировать пандемию.

Сейчас учёные обсуждают, какие вирусы, могут лечь в основу потенциальных пандемий. Прежде всего это опасные для людей вирусы, переносчиками которых являются животные. Порядка 120 таких патогенов опасны для человека, а самый актуальный пример — оспа обезьян. Кроме того, причиной новой пандемии могут оказаться мутационный гибрид или бактериальная инфекция. Поэтому учёные предлагают разработать вакцины и лекарства для прототипов вирусов.