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1 час назад

Офтальмолог Романова рассказала об опасности мушек перед глазами

Мария Иглина

Врач-офтальмолог Любовь Романова заявила, что появление мушек перед глазами может указывать на развитие разнообразных заболеваний, включая высокий уровень стресса или отравление. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Аргументами и фактами".

Стало известно об опасности мушек перед глазами
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, Романова рассказала, что мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, они могут быть симптомом близорукости, стресса, нарушений обмена веществ, отравления. Есть и более опасные причины: при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, резких скачках артериального давления и сахарном диабете.

А если мушки не исчезают в течение длительного времени, то это может свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз:

"Вероятнее всего, речь идет о заболевании стекловидного тела глаза, однако это также может быть патологией хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, зрительных проводящих путей и зрительных центров головного мозга".

Ранее офтальмолог развеял миф о вреде чтения в темноте.

Новости,Любовь Романова,
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