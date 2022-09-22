Стало известно об опасности мушек перед глазами

Врач-офтальмолог Любовь Романова заявила, что появление мушек перед глазами может указывать на развитие разнообразных заболеваний, включая высокий уровень стресса или отравление. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Аргументами и фактами".

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Так, Романова рассказала, что мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, они могут быть симптомом близорукости, стресса, нарушений обмена веществ, отравления. Есть и более опасные причины: при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, резких скачках артериального давления и сахарном диабете.

А если мушки не исчезают в течение длительного времени, то это может свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз:

"Вероятнее всего, речь идет о заболевании стекловидного тела глаза, однако это также может быть патологией хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, зрительных проводящих путей и зрительных центров головного мозга".

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