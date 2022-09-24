Почему нельзя есть свежий хлеб — объясняет врач

Полностью отказываться от него стоит не всем.

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Хлеб — очень популярный продукт, и многие не представляют свой рацион без него. Но в последние десятилетия благодаря открытиям новых методов диагностики, веянию зарубежных диет, моде на здоровый образ жизни он стал поводом для горячих споров. В том числе появилось мнение, что есть свежеиспечённый хлеб вредно. Так ли это на самом деле?

Кстати, о том, сколько хлеба можно есть в день, читайте в материале по ссылке.

Почему не советуют есть свежий хлеб

Бытует мнение, что свежий хлеб способен вызывать расстройство пищеварения, вздутие, боли в животе. Объясняется это тем, что дрожжи, содержащиеся в свежем хлебе, всё ещё активны и могут вызывать брожение, подавлять нашу микрофлору, вызывая вышеперечисленные симптомы.

На самом деле дрожжи погибают при определённой температуре и уже после остывания не могут нанести существенного вреда организму.

Так ли вреден хлеб

Хлебобулочные изделия, приготовленные из качественных ингредиентов, — источники клетчатки, белков, витаминов, микроэлементов.

Важно смотреть на состав продукта. Некоторые производители добавляют огромное количество сахара, разрыхлителя, соли, трансжиров для усиления вкуса и долгого хранения. Так, если съесть один кусочек хлеба, можно получить до 6–9 г сахара. Избыток простых сахаров и трансжиров может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Для большинства людей хлеб — достойный продукт со множеством питательных веществ. Главное — умеренность. Добавлять свежий хлеб в рацион необходимо с учётом имеющихся у вас заболеваний, ежедневной физической нагрузки, наличия других мучных продуктов и конечно, качества самого хлеба.

Кому нельзя есть хлеб

Тем не менее некоторым стоит отказаться от этого продукта. Хлеб рекомендуется исключить, если у вас: